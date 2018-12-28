Двое кировчан сдали в чермет 8 тонн рельсов

СЕГОДНЯ 13:58 2018-12-28T14:09:12+03:00

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На днях в районе Коминтерна пропали 8 тонн рельс. Сотрудники кировской транспортной полиции, узнав об этом, сразу же занялись розыском преступников. Вскоре похитители рельс были найдены, ими оказались 47-летний кировчанин и его 41-летний приятель. Как выяснилось, мужчины вывезли рельсы с производственной территории на грузовом кране-манипуляторе.

- Рельсы были сданы в пункт приема металлолома, - сообщает Кировский ЛО МВД России на транспорте. - Ущерб от преступления составил 96 000 рублей. Уголовное дело против мужчин завели по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Им грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее из депо в Лянгасово пропали детали от электровоза на сумму 8 000 рублей. Вором оказался 33-летний работник железной дороги. Его могут наказать двумя годами колонии.