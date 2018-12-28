2018-12-28T13:40:25+03:00
Происшествия

В деревне Караул столкнулись «Гранта» и «девятка»: четверо пострадавших

Одного из водителей срочно доставили в больницу
Александр ЧАРУШИН
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Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской областиФото: УГИБДД УМВД России по Кировской области
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Вчера, 27 декабря, в деревне Караул Котельничского района столкнулись «девятка» и «Лада Гранта». Авария случилась в 10.00 часов на центральной улице деревни. По словам 39-летнего водителя «Гранты», проезжая по улице, он вдруг увидел встречную «девятку», которую начало мотать в разные стороны. Мужчина пытался избежать столкновения, однако ему не удалось этого сделать.

- Водитель «Лады Гранты» сразу после аварии попытался оказать помощь молодым людям, - рассказали «Комсомолке» в УГИБДД УМВД России по Кировской области. - Как выяснилось, 19-летний и 24-летний пассажиры «девятки» отделались ссадинами и ушибами. Однако травмы 23-летнего водителя автомобиля оказались гораздо более серьезными, его лицо было в крови. Молодого человека доставили в больницу с прибывшим на место ЧП экипажем «скорой».

Напомним, два дня назад в регионе случилось сразу несколько крупных ДТП. При столкновении «четырнадцатой» с фурой в Яранском районе погибла супружеская пара, жизни еще двоих кировчан унесла авария, произошедшая на улице Советской в Котельниче.

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