Неуловимый Джо: кировские волонтеры спасли кота от мучительной смерти

СЕГОДНЯ 13:38 2018-12-28T14:05:43+03:00

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- Подарите под Новый год коту Дом и Счастье, - просит волонтер «Дари Добро» Елена Волкомурова. – Он уже так настрадался, что больно на него смотреть.

Спасали кота всем миром несколько недель. Джо жил в подвале. И «нахватал» подвальных болячек – подкожного клеща, который уничтожал его шкурку, аллергию, истощение и прочие неприятности.

- Мы слишком долго тянули и не могли его поймать, - говорил волонтер Елена. – Поэтому и дали потом ему кличку Неуловимый Джо.

Джо поймали и отправили в клинику. Потом долго-долго лечили. Ведь мало кто согласится взять бездомного кота, грязного, тощего, да еще и с набором болячек. В августе ветеринары дали заключение: Джо здоров и его можно пристраивать.

Сейчас Неуловимый Джо по-прежнему сидит в клинике и ждет хозяев. Беда в том, что по клинике ему разгуливать нельзя, поэтому он обреченно живет в клетке. Периодически, чтобы ему не было там скучно, ему подсаживают котят, которых тоже находят на улице волонтеры. И кот становится им то ли мамой, то ли папой – облизывает, греет, поет им песенки.

- Если у вас дрогнуло сердце, - говорит куратор Джо Елена Волкомурова. – Возьмите его к себе. Это прекрасный ласковый кот, тактичный, мудрый и очень благодарный за то, что ему спасли жизнь. По моему опыту, бездомные животные очень благодарные! Джо станет вам настоящим другом.