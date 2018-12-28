2018-12-28T13:26:14+03:00
Происшествия

Вора-альфонса задержали в Яранске

Он подрабатывал на местной лесопилке
Евгений ДЕМИХОВ
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Ориентировки на мужчину отправили во все отделения полиции. Фото: пресс-служба УМВД России по Кировской областиОриентировки на мужчину отправили во все отделения полиции. Фото: пресс-служба УМВД России по Кировской области
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28-летнего мужчину обнаружил патруль местной полиции. Его вычислили по приметам в ориентировке. Как выяснилось, задержанный подрабатывал на яранской лесопилке.

- Для проведения следствия мужчину доставили в областной центр, - рассказали в УМВД по Кировской области. - Сейчас он заключен под стражу.

Напомним, что в полицию неоднократно поступали обращения женщин о кражах. Схема преступлений была всегда одна. С жительницами Кирова в социальных сетях знакомился мужчина. После общения в интернете, переходили к знакомству в реальной жизни. В скором времени мужчина переезжал к девушкам в квартиру, а спустя несколько дней он исчезал вместе с деньгами и имуществом потерпевших.

На подозреваемого завели уголовное дело по ст. 158 «Кража». Только за случай, который произошел в сентября в Нововятске (тогда он украл у девушки планшет, две тысячи рублей и мобильник), ему грозит до двух лет лишения свободы.

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