120 литров алкоголя изъяли из нелегальной продажи в Кирове
Кировская полиция провела рейд по местным магазинам, которые торговали алкоголем в запрещенное время - с 23.00 часов до 10.00 часов утра. Патрульные посетили магазины на ул. Воровского и в Коминтерне. В первом магазине нашли сразу два нарушения: крепкий алкоголь продавался ночью и без лицензии.
Ночная торговля алкоголем в Кирове.Видео: пресс-служба УМВД России по Кировской области
- Из магазина в Коминтерне изъяли 46 литров пива, - сообщает пресс-служба УМВД России по Кировской области. - А из торгового помещения, расположенного в центре Кирова, изъяли 78 литров крепких спиртных напитков. Против продавцов и владельцев магазинов составлены административные протоколы.
Напомним, недавно в Кирове раскрыли деятельность банды, торговавшей канистрами спирта. Из незаконного оборота изъяли 17 тысяч литров суррогата, их стоимость составила 850 тысяч рублей.