2018-12-28T12:33:17+03:00
Происшествия

120 литров алкоголя изъяли из нелегальной продажи в Кирове

Патрульные посетили две торговых точки
Александр ЧАРУШИН
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Фото: пресс-служба УМВД России по Кировской областиФото: пресс-служба УМВД России по Кировской области
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Кировская полиция провела рейд по местным магазинам, которые торговали алкоголем в запрещенное время - с 23.00 часов до 10.00 часов утра. Патрульные посетили магазины на ул. Воровского и в Коминтерне. В первом магазине нашли сразу два нарушения: крепкий алкоголь продавался ночью и без лицензии.

Ночная торговля алкоголем в Кирове.Видео: пресс-служба УМВД России по Кировской области

- Из магазина в Коминтерне изъяли 46 литров пива, - сообщает пресс-служба УМВД России по Кировской области. - А из торгового помещения, расположенного в центре Кирова, изъяли 78 литров крепких спиртных напитков. Против продавцов и владельцев магазинов составлены административные протоколы.

Напомним, недавно в Кирове раскрыли деятельность банды, торговавшей канистрами спирта. Из незаконного оборота изъяли 17 тысяч литров суррогата, их стоимость составила 850 тысяч рублей.

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