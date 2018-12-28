2018-12-28T13:06:59+03:00
Происшествия

Погоня со стрельбой: автослесарь скрывался от полиции на краденом авто

Машину он «позаимствовал» у клиента мастерской
Евгений ДЕМИХОВ
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Задержанного подозревают в угоне автомобиляЗадержанного подозревают в угоне автомобиляФото: Тимур ХАНОВ
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Сегодня, 28 декабря, около четырех часов утра в полицию позвонили встревоженные граждане: по городу разъезжает «Киа Спортейдж», а за рулем - пьяный водитель. Силовики нашли машину на Октябрьском проспекте.

Наряд ДПС потребовал от водителя остановиться, но тот проигнорировал. Авто выехало на улицу Воровского, а потом на Строителей. Водитель несколько раз грубо нарушил правила дорожного движения, игнорируя светофоры и требования полиции.

- Сотрудник ДПС был вынужден применить табельное оружие, - рассказали в УМВД по Кировской области. - Первый выстрел он произвел в воздух. Затем полицейский произвел четыре выстрела по колесам автомобиля.

Силовику удалось прострелить две шины. Только после этого водитель остановился. Его задержали. Водителем оказался 24-летний житель Подосиновского района. Удалось выяснить, что он работает в одной из автомастерских Кирова. Предположительно, авто было угнано у одного из клиентов сервиса: молодой человек был за рулем без прав.

Как рассказали «Комсомолке» в УМВД по Кировской области, уголовное дело на задержанного не завели, однако ближайшее время он проведет в спецприемнике за неоднократные административные правонарушения.

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