2018-12-28T13:05:06+03:00
Общество

В Котельниче мужчина создал свето-звуковое шоу во дворе своего дома

Местный житель уже второй год подряд радует своих соседей таким новогодним оформлением
Елизавета Захарова
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В Котельниче появился настоящий дом-праздник. Фото: скриншот с видеоВ Котельниче появился настоящий дом-праздник. Фото: скриншот с видео
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В Котельниче появился настоящий дом-праздник. Так девятый дом на улице Пролетарской окрестили местные жители. А все потому, что несколько раз за день обычный жилой дом превращается в площадку для свето-звукового шоу. Об этом сообщили в паблике «Типичный Киров».

Типичный Новогодний Домик!.Видео: vk.com/vkotle

- Уже во второй раз этот дом в канун Нового года заиграл яркими огнями и драйвовыми ритмами, - написали в сообществе. - Рядом с «волшебной избушкой», как и в прошлом году, «бьет» разноцветный фонтан. Фееричное шоу создал Александр Липатников, и оно длится около десяти минут.

Для местных жителей это уже стало настоящим достоянием города. Люди уже целенаправленно идут к дому-празднику, чтобы полюбоваться и детям показать такое новогоднее волшебство.

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