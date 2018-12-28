2018-12-28T12:57:23+03:00
Происшествия

Лжебанкир украл с карты жителя Кирово-Чепецка 40 тысяч рублей

Потерпевший передал все данные своего счета злоумышленнику
Евгений ДЕМИХОВ
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Кировчанину позвонил мужчина, который представился банковским работником, и попросил данные картыКировчанину позвонил мужчина, который представился банковским работником, и попросил данные картыФото: Иван ПРОХОРОВ
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Мужчина, выдававший себя за работника банка, позвонил 43-летнему жителю Кирово-Чепецка. Лжебанкир «предупредил», что со счета кировчанина пытаются незаконно списать деньги.

- «Работник банка» заявил, что для защиты карты от несанкционированного списания нужно сообщить реквизиты банковской карты, - рассказали в УМВД по Кировской области. - Встревоженный, мужчина продиктовал все данные. После этого злоумышленник получил доступ к банковскому счету потерпевшего и списал с него почти 40 тысяч рублей

Полиция предупреждает, что настоящие банковские работники никогда не спросят данных банковской карты, а вот злоумышленники, узнав их, смогут украсть все деньги со счета.

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