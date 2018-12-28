2018-12-28T12:56:15+03:00
Экономика

На моногорода Кировской области потратили почти пять миллиардов рублей

Самым затратным оказался Кирово-Чепецк
Евгений ДЕМИХОВ
Поделиться:
В моногородах развивают сельское хозяйство, промышленность, медицину и образованиеВ моногородах развивают сельское хозяйство, промышленность, медицину и образованиеФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

В его развитие в 2018 году инвестировали порядка двух миллиардов рублей, а за все время существования программы - почти восемь миллиардов. В городе закончили проект «Создание логистического центра».

- В ближайшие годы в Кирово-Чепецке завершат еще несколько проектов в сфере деревообрабатывающей и медицинской промышленности и сельского хозяйства, - рассказали в правительстве Кировской области. - На втором месте по привлечению капитала в рамках моногорода находятся Вятские Поляны. На него в 2018 году выделили 1,8 миллиарда рублей. Положительной тенденцией стало присвоение городу статуса территории опережающего социально-экономического развития. Она дает некоторые льготы предприятиям.

На Омутнинск потратили 1,3 миллиарда рублей. Там развивали сельское хозяйство, лесопромышленный комплекс, культурный досуг и образование. А вот на Белую Холуницу в этом году пришелся всего 741 миллион рублей. Хотя там работают сразу над десятью проектами в разных сферах.

Всего за этот год на моногорода Кировской области потратили 4,6 миллиарда рублей, а за время существования проекта - 14 миллиардов. Такие вложения помогли создать 6,5 тысячи рабочих мест, в том числе в этом году - 1957.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Двое кировчан сдали в чермет 8 тонн рельсов
«Ростелеком» взял на себя заботы по «перепрошивке» кассовых аппаратов под НДС до 20%
В деревне Караул столкнулись «Гранта» и «девятка»: четверо пострадавших
Неуловимый Джо: кировские волонтеры спасли кота от мучительной смерти
Вора-альфонса задержали в Яранске
120 литров алкоголя изъяли из нелегальной продажи в Кирове
Погоня со стрельбой: автослесарь скрывался от полиции на краденом авто
В Котельниче мужчина создал свето-звуковое шоу во дворе своего дома
Лжебанкир украл с карты жителя Кирово-Чепецка 40 тысяч рублей
В Кировской области водителем автобуса стал Дед Мороз
В Кировской области ликвидировали стаю волков
Фейерверк, видеошоу и обращение президента: программа новогодней ночи на Театральной площади
38 новых школьных автобусов распределят по районам Кировской области
В Кирове 54 семьи дольщиков спустя 8 лет получат свои квартиры
«Претензий нет»: ледовый городок на Театральной площади официально открыт
Призер Олимпийских игр Алексей Червоткин может приехать в Верхошижемье на соревнования лыжников
8 домов в Кирове остались без воды из-за утечки
В новогодние праздники в Кирове станет больше диспетчеров «скорой»
В Фаленках птицефабрика не выплатила четверым сотрудникам 400 тысяч рублей
Первый за сезон: в Кирове обнаружили заболевшего свиным гриппом
Кировчане смогут посмотреть в интернете опасные крыши города
Мэрия: средняя зарплата кировчан выросла до 34 600 рублей
В Вятском палеонтологическом музее открылась выставка «Лууны яс - кости дракона»