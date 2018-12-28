На моногорода Кировской области потратили почти пять миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 09:33 2018-12-28T12:56:15+03:00

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В его развитие в 2018 году инвестировали порядка двух миллиардов рублей, а за все время существования программы - почти восемь миллиардов. В городе закончили проект «Создание логистического центра».

- В ближайшие годы в Кирово-Чепецке завершат еще несколько проектов в сфере деревообрабатывающей и медицинской промышленности и сельского хозяйства, - рассказали в правительстве Кировской области. - На втором месте по привлечению капитала в рамках моногорода находятся Вятские Поляны. На него в 2018 году выделили 1,8 миллиарда рублей. Положительной тенденцией стало присвоение городу статуса территории опережающего социально-экономического развития. Она дает некоторые льготы предприятиям.

На Омутнинск потратили 1,3 миллиарда рублей. Там развивали сельское хозяйство, лесопромышленный комплекс, культурный досуг и образование. А вот на Белую Холуницу в этом году пришелся всего 741 миллион рублей. Хотя там работают сразу над десятью проектами в разных сферах.

Всего за этот год на моногорода Кировской области потратили 4,6 миллиарда рублей, а за время существования проекта - 14 миллиардов. Такие вложения помогли создать 6,5 тысячи рабочих мест, в том числе в этом году - 1957.