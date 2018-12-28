В Кировской области водителем автобуса стал Дед Мороз

СЕГОДНЯ 09:16 2018-12-28T12:54:24+03:00

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За рулем одного из автобусов Котельничского района Кировской области теперь находится Дед Мороз. Об этом рассказали в сообществе «Типичный Котельнич». Автобус со сказочным героем ездит по маршруту Ленинская Искра - Зайцевы. Отметим, что этой традиции уже несколько лет.

Фото: vk.com/vkotle

- Сегодня в 7 часов утра зашла в автобус, - поделилась эмоциями одна из подписчиц. - А там Дед Мороз за рулем! И настроение отличное на весь день! Спасибо!

Пользователи также рассказали, что кондуктор, работающая в этом же автобусе, в образе Снегурочки угощает детей конфетами.