2018-12-28T12:53:15+03:00
Общество

В Кировской области ликвидировали стаю волков

Часть животных удалось добыть, остальные были ранены охотниками
Александр ЧАРУШИН
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С хищниками борются сразу в нескольких районах Кировской областиС хищниками борются сразу в нескольких районах Кировской областиФото: Елена ВАХРУШЕВА
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20 декабря в Кильмезском районе были обнаружены свежие следы волчьей стаи из 6 особей. Хищники зашли в наш регион из Удмуртии. В этот же день местные жители начали подготовку к охоте. Уже в пятницу, 21 декабря, были добыты волк и волчица. Из оставшихся четырех волков двое были серьезно ранены.

- 23 декабря кильмезские охотники добыли еще одного взрослого волка, - сообщает Охотнадзор Кировской области. - На сегодня продолжается поиск двух раненых животных.

Отметим, что за прошлую неделю в Зуевском и Юрьянском районах охотники добыли по два волка, еще одного хищника добыли в Лузском районе. Всего с начала года в регионе ликвидированы уже 294 хищника.

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