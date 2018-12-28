Фейерверк, видеошоу и обращение президента: программа новогодней ночи на Театральной площади

СЕГОДНЯ 08:51 2018-12-28T12:38:13+03:00

Кировчан также ожидают конкурсы и флешмобы

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В понедельник, 31 декабря 2018 года, на Театральной площади пройдет праздничная программа, посвященная встрече Нового года. Как сообщает пресс-служба города Кирова, на специально установленных экранах запустят новогодние видеоклипы, мультфильмы, а также поздравления от руководства Кирова и Кировской области.

18.00 - детская игровая программа «Новогодние приключения поросенка Чуни и снеговика». Кировчан ждет встреча с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими праздничными персонажами.

22.30 - интерактивное шоу с конкурсами и флешмобами.

00.00 - новогоднее обращение президента России Владимира Путина. Программа продолжится концертными номерами.

01.00 - праздничный фейерверк.

Встреча Нового года завершится видеовечеринкой с участием шоу-балета.