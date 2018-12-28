2018-12-28T12:38:38+03:00
Общество

38 новых школьных автобусов распределят по районам Кировской области

Они оснащены всей необходимой техникой
Александр ЧАРУШИН
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Фото: kirovreg.ruФото: kirovreg.ru
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В Кировскую область прибыли 38 новых школьных автобусов. Каждое транспортное средство оснащено всей необходимой техникой: маячком желтого цвета, навигаторами, ограничителями скорости и кнопками вызова водителя. Вскоре автобусы распределят по районам Кировской области.

- В нашем регионе свыше 5 000 детей ездят на школьном транспорте, - сообщает правительство Кировской области. - Уже сейчас 1 000 ребят перевозят силами единой транспортной службы. Среди них немало учеников сельских школ.

Напомним, единая транспортная служба начала свою работу 1 февраля 2018 года. В дальнейшем ей постепенно будут переданы все школьные автобусы региона.

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