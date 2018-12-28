В Кирове 54 семьи дольщиков спустя 8 лет получат свои квартиры

СЕГОДНЯ 08:27 2018-12-28T12:42:02+03:00

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Вчера, 27 декабря, был введен в эксплуатацию многоквартирный дом на ул. Ленина, 145 в Кирове. Напомним, объект начали строить еще в 2010 году и должны были сдать в конце 2012 года. Однако застройщик ООО «Севержилстрой» растратил 5,3 миллиона рублей и обманывал дольщиков-покупателей квартир.

Решить проблему помогли изменения в законах Кировской области, введенные весной 2017 года: проблемные дома разрешили достраивать другим подрядчикам. Именно смена застройщика позволила закончить работы по введению дома в эксплуатацию уже к концу 2018 года.

- Теперь 54 кировских семьи получат долгожданные квартиры, - сообщает пресс-служба правительства Кировской области. - Параллельно в регионе продолжается поиск земли, на которой можно завершать строительство проблемных объектов.

На сегодня в реестре домов, дольщики которых были обмануты, остаются здания на ул. Орджоникидзе, 2б, ул. Горбуновой, 31, и ул. Сурикова, 31, в Кирове. Еще два проблемных здания расположены в Котельниче - на ул. Даровской, 2а, и Комсомольской, 19. Один объект остается и в Вятских Полянах, он расположен на ул. Первомайской, 28.