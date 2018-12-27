2018-12-27T21:12:07+03:00
Дом. Семья

«Претензий нет»: ледовый городок на Театральной площади официально открыт

У полиции и МЧС также не нашлось нареканий к конструкциям
Александр ЧАРУШИН
Поделиться:
Фото: пресс-служба города КироваФото: пресс-служба города Кирова
Изменить размер текста:

Вчера, 26 декабря, глава администрации Кирова Илья Шульгин официально открыл ледовый городок на Театральной площади. Напомним, работы по монтажу ледяных конструкций начались еще две недели назад, а 22 декабря была открыта главная новогодняя елка города. По решению комиссии в лице Шульгина, сотрудников МЧС, полиции и надзорных органов ледовый городок был принят в эксплуатацию.

- Все фигуры и конструкции выполнены согласно проекту, - приводит слова Ильи Шульгина пресс-служба города Кирова. - Претензий к качеству работ нет. По вопросам безопасности нареканий у МЧС также не возникло. Мы видим, что прозрачный лед и яркая иллюминация создают сказочную атмосферу Нового года.

Департамент городского хозяйства будет ежедневно следить за состоянием деревянных горок. А 28 декабря планируют открыть катки на улице Спасской и в Вересниках.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Призер Олимпийских игр Алексей Червоткин может приехать в Верхошижемье на соревнования лыжников
8 домов в Кирове остались без воды из-за утечки
В новогодние праздники в Кирове станет больше диспетчеров «скорой»
В Фаленках птицефабрика не выплатила четверым сотрудникам 400 тысяч рублей
Первый за сезон: в Кирове обнаружили заболевшего свиным гриппом
Кировчане смогут посмотреть в интернете опасные крыши города
Мэрия: средняя зарплата кировчан выросла до 34 600 рублей
В Вятском палеонтологическом музее открылась выставка «Лууны яс - кости дракона»
Погода в Кирове: до Нового года будет холодно и снежно
Мужчину из Нижнеивкино, избившего жену до смерти, осудили на семь лет
Кировская колония за год выпустила продукции на 100 миллионов рублей
30-летний кировчанин отобрал у школьников 300 рублей и чипсы
Кировчане спасают кота, у которого отказали задние лапы
28-летняя кировчанка найдена мертвой в багажнике машины на окраине Перми
«УРАЛХИМ» подвел итоги агроиспытаний
Сахар и курица подорожали, зато вино стало дешевле
Подростков из Лебяжья осудили за кражу у пенсионерки 460 тысяч рублей
Угонщики кировских автомобилей задержаны в Нижнем Новгороде
В Кирове состоялась премьера «Т-34»
Магазин в Кирове продавал 10 килограммов опасной колбасы, свинины и мантов
23-летний кировчанин обматерил пристава и получил срок
Илья Шульгин: «С 1 января мусорного коллапса в Кирове не будет»
Сезон «Оливье» открыт: в Кирове стоимость десятка яиц доходит до 90 рублей
В новогодние праздники в регионе будут работать аварийные бригады
Несуществующие запчасти для машины обошлись кировчанке в 4 700 рублей
Открыт прием заявок на курс «Ростелеком. DataTalks»
В Кирове и Чепецке за мусор будут платить с «квадрата»
У старинных зданий и церквей региона установят таблички с QR-кодами