«Претензий нет»: ледовый городок на Театральной площади официально открыт
Вчера, 26 декабря, глава администрации Кирова Илья Шульгин официально открыл ледовый городок на Театральной площади. Напомним, работы по монтажу ледяных конструкций начались еще две недели назад, а 22 декабря была открыта главная новогодняя елка города. По решению комиссии в лице Шульгина, сотрудников МЧС, полиции и надзорных органов ледовый городок был принят в эксплуатацию.
- Все фигуры и конструкции выполнены согласно проекту, - приводит слова Ильи Шульгина пресс-служба города Кирова. - Претензий к качеству работ нет. По вопросам безопасности нареканий у МЧС также не возникло. Мы видим, что прозрачный лед и яркая иллюминация создают сказочную атмосферу Нового года.
Департамент городского хозяйства будет ежедневно следить за состоянием деревянных горок. А 28 декабря планируют открыть катки на улице Спасской и в Вересниках.