«Претензий нет»: ледовый городок на Театральной площади официально открыт

СЕГОДНЯ 21:12 2018-12-27T21:12:07+03:00

У полиции и МЧС также не нашлось нареканий к конструкциям

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Вчера, 26 декабря, глава администрации Кирова Илья Шульгин официально открыл ледовый городок на Театральной площади. Напомним, работы по монтажу ледяных конструкций начались еще две недели назад, а 22 декабря была открыта главная новогодняя елка города. По решению комиссии в лице Шульгина, сотрудников МЧС, полиции и надзорных органов ледовый городок был принят в эксплуатацию.

- Все фигуры и конструкции выполнены согласно проекту, - приводит слова Ильи Шульгина пресс-служба города Кирова. - Претензий к качеству работ нет. По вопросам безопасности нареканий у МЧС также не возникло. Мы видим, что прозрачный лед и яркая иллюминация создают сказочную атмосферу Нового года.

Департамент городского хозяйства будет ежедневно следить за состоянием деревянных горок. А 28 декабря планируют открыть катки на улице Спасской и в Вересниках.