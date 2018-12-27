2018-12-27T20:59:27+03:00
Спорт

Призер Олимпийских игр Алексей Червоткин может приехать в Верхошижемье на соревнования лыжников

Гонка завершится праздничным салютом
Александр ЧАРУШИН
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Знаменитый уроженец Кировской области может стать почетным гостем соревнованийЗнаменитый уроженец Кировской области может стать почетным гостем соревнованийФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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30 декабря в Верхошижемье пройдет «Новогодняя лыжная гонка» на Кубок губернатора Кировской области Игоря Васильева. Соревнования состоятся на базе спортивного центра «Шижма». Отметим, что праздничная лыжная гонка проводится с 1981 года, а с 2007 года главным призом в ней стал Кубок главы региона.

- Спортсменов в возрасте от 2 до 7 лет ожидает трасса длиной 300 метров, - сообщает правительство Кировской области. - Опытные лыжники пробегут по 10 километров. Планируется, что почетным гостем гонки станет серебряный призер Олимпийских игр 2018 года, наш земляк Алексей Червоткин. Соревнования завершатся праздничным салютом.

Участниками «Новогодней лыжной гонки» также станут спортсмены из Москвы, Нижнего Новгорода и Костромы. Всего на гонку заявлено почти 1 000 лыжников.

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