8 домов в Кирове остались без воды из-за утечки

СЕГОДНЯ 19:46 2018-12-27T19:46:15+03:00

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8 зданий, в том числе 2 девятиэтажных дома, остались без воды из-за утечки в центре Кирова. Сообщение об этой аварии поступило диспетчерам еще в 7.30 часов утра. Ремонтная бригада Кировских коммунальных систем (ККС) сразу же прибыла на место ЧП. На данный момент откачка воды из водопроводной камеры практически завершена. Когда специалисты полностью завершат ремонт сети, пока не ясно.

- На перекрестке улиц Свободы и Пролетарской ведутся аварийно-восстановительные работы, - сообщает пресс-служба города Кирова. - Для местных жителей ККС подвозят воду в цистернах. Место размещения таких машин можно уточнить в УК, обслуживающей дом.

Напомним, это не первая коммунальная авария, произошедшая в Кирове за последнее время. Так, в один день в городе произошли сразу три утечки канализационных вод.