2018-12-27T17:25:37+03:00
Здоровье

В новогодние праздники в Кирове станет больше диспетчеров «скорой»

Все бригады укомплектованы медиками, лекарствами и оборудованием
Александр ЧАРУШИН
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Вызвать бригаду специалистов можно по номерам телефонов 03, 103 и 112Вызвать бригаду специалистов можно по номерам телефонов 03, 103 и 112Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Минздраве Кировской области рассказали, как больницы и медицинские службы нашего региона будут работать в новогодние праздники. В частности, 136 бригад «скорой» будут дежурить в круглосуточном режиме. Из них 44 будут работать в самом городе Кирове. Диспетчеров, принимающих заявки от кировчан, в будние дни бывает не более 14, а в период праздников их станет 16.

Вызвать бригаду скорой помощи можно будет по привычным номерам телефонов: 03, 103 или 112. В Минздраве подчеркивают, что все бригады «скорой» укомплектованы медиками, а также необходимыми лекарствами и оборудованием.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ЗА ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩЬЮ?

При острой зубной боли: Кировский клинический стоматологический центр

Взрослые - ул. Производственная, 10; ул. Карла Либкнехта, 92 (с 7.30 до 20.00 часов)

Дети - Октябрьский проспект, 56 (с 7.30 до 20.00 часов)

Дежурный кабинет в ночное время - ул. Карла Либкнехта, 92

При травмах и переломах: Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии

ул. Менделеева, 17 (круглосуточно)

Круглосуточные телефоны «горячих линий»:

45-53-70 - областной наркологический диспансер,

40-80-22 - областной хоспис (вопросы назначения и выписки обезболивающих препаратов)

21-43-03, 8 (800) 100-43-03 - запись на прием ко врачу.

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