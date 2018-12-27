В Фаленках птицефабрика не выплатила четверым сотрудникам 400 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 16:07 2018-12-27T18:18:24+03:00

Долги перед сотрудниками накопились всего за один год Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокурор вышел в суд с исками в защиту работников

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Сотрудники птицефабрики, расположенной в Фаленском районе Кировской области, пожаловались на невыплату зарплат. Как выяснилось, в период с сентября 2016 года по июнь 2017 года четверо работников фабрики недополучили заработанные деньги. В сумме предприятие задолжало им свыше 400 тысяч рублей.

- Районный прокурор вышел в суд с исками в защиту работников ООО «Птицефабрика Фаленская», - сообщает прокуратура Кировской области. - Он потребовал взыскать с предприятия всю сумму задолженности по зарплате. Суд согласился с этими требованиями. Вскоре решения суда вступят в силу, и птицефабрика должна будет выплатить все деньги своим сотрудникам.

Напомним, в августе стало известно о продаже активов птицефабрики в Фаленках. Земельные участки, технику и имущество организации продают за 180,5 миллиона рублей.