Первый за сезон: в Кирове обнаружили заболевшего свиным гриппом

СЕГОДНЯ 15:44 2018-12-27T15:55:39+03:00

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За прошедшую неделю, с 17 по 24 декабря, в Кировской области на 3% снизился уровень заболеваемости ОРВИ. Всего за неделю заболели 5 765 кировчан. На 10 тысяч жителей региона пришлось в среднем 44,6 случаев заболевания - этот показатель ниже эпидемического порога на 32%. Однако за эту же неделю специалисты выявили первого в текущем сезоне заболевшего свиным гриппом (вирусом гриппа H1N1).

- Среди заболевших было 3 977 детей, - сообщает управление Роспотребнадзора по Кировской области. - На них пришлось практически 67% всех случаев заболеваний ОРВИ в регионе. Однако и этот показатель оказался ниже, чем двумя неделями раньше.

Отметим, что вакцинация населения Кировской области от гриппа уже завершена. Ее прошли 42% жителей нашего региона.