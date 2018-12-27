Кировчане смогут посмотреть в Интернете опасные крыши города

СЕГОДНЯ 15:43 2018-12-27T15:58:27+03:00

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Самым безопасным районом Кирова оказался Юго-Запад. Там практически отсутствуют дома, с крыш которых может сойти снег. Почти вся остальная часть города состоит из «опасных» зон.

- Здания со скатными крышами являются потенциально опасными, - рассказали в правительстве Кировской области. - Всю информацию о разместили на карте, которая использует систему ГИС. Посмотреть ее можно в Интернете даже с мобильного телефона.

Все здания с опасными крышами обведены серым контуром.

Карту разработали специально для подрядчиков, которые занимаются облагораживанием придомовых территорий, и жителей города. Первым она понадобится для того, чтобы сориентироваться, на что в первую очередь обратить внимание, а вторым - поможет избежать неприятных последствий от падения снега с крыши на голову.

Посмотреть карту можно на сайте ГИС Кировской области.