Кировчане смогут посмотреть в Интернете опасные крыши города
Самым безопасным районом Кирова оказался Юго-Запад. Там практически отсутствуют дома, с крыш которых может сойти снег. Почти вся остальная часть города состоит из «опасных» зон.
- Здания со скатными крышами являются потенциально опасными, - рассказали в правительстве Кировской области. - Всю информацию о разместили на карте, которая использует систему ГИС. Посмотреть ее можно в Интернете даже с мобильного телефона.
Все здания с опасными крышами обведены серым контуром.
Карту разработали специально для подрядчиков, которые занимаются облагораживанием придомовых территорий, и жителей города. Первым она понадобится для того, чтобы сориентироваться, на что в первую очередь обратить внимание, а вторым - поможет избежать неприятных последствий от падения снега с крыши на голову.
Посмотреть карту можно на сайте ГИС Кировской области.