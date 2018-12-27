2018-12-27T17:00:47+03:00
Общество

Мэрия: средняя зарплата кировчан выросла до 34 600 рублей

Уровень заработков вырос на 9,1%
Александр ЧАРУШИН
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Зарплаты в городе выросли, а безработных стало меньшеЗарплаты в городе выросли, а безработных стало меньшеФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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В экономическом управлении подвели итоги социально-экономического развития города за 9 месяцев 2018 года. По данным специалистов, численность населения города выросла на 3006 человек - теперь в Кирове 536 237 жителей. Практически четверть кировчан - 134 тысячи человек - работает на крупных и средних предприятиях. Сокращение числа работников произошло сразу в нескольких отраслях. Самое значительное - в сфере строительства. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в этой сфере занято на 10% меньше кировчан.

- Средняя номинальная начисленная зарплата составила 34 636 рублей, - сообщает пресс-служба города Кирова. - Она выросла на 9,1%. Все больше кировчан работает в медицине, гостиничном бизнесе, общепите и на обрабатывающих производствах.

Отметим, что в Кирове уровень безработицы составил всего 0,53% - это самый низкий показатель, если сравнивать с остальными населенными пунктами региона.

Напомним, ранее стало известно, что Кировская область вошла в число самых закредитованных регионов России. Долги кировчан перед банками уже составляют 61% от их зарплат.

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