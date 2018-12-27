В Вятском палеонтологическом музее открылась выставка «Лууны яс — кости дракона»

СЕГОДНЯ 14:33 2018-12-27T14:35:31+03:00

Работать она будет до мая 2019 года

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Выставка посвящена одной из важнейших экспедиций для отечественной палеонтологии - Монгольской Палеонтологической Экспедиции (МПЭ) под руководством Ивана Антоновича Ефремова (1946, 1948-1949 гг). Советские ученые в Монголии тогда открыли очень много новых видов динозавров. И для изучения «динозавровой» фауны эта экспедиция стала просто Клондайком. И именно к этой дате кировские ученые решили приурочить свою экспозицию «Лууны яс — Кости дракона».

При основании нашего музея кости динозавров из Моноголии подарили московские ученые из палеонтологического института, - рассказал директор Вятского палеонтологического музея Алексей Торопов. – Именно они станут главными выставочными экспонатами.

ЧТО УВИДЯТ ПОСЕТИТЕЛИ

Фото: Леонид КАВАРДАКОВ

1. Настоящие кости динозавров!

2. Историю одной из главных палеонтологических экспедиций СССР, вдохновившей Ефремова на написание «Дороги ветров».

3. Точные бумажные модели машин и другой техники, использованной в экспедиции. Диорамы, показывающие трудности монгольской палеонтологической экспедиции 1949 года.

4. Фотографии, сделанные во время экспедиций ученых биологов и палеонтологов в Монголии: Сергея Наугольных, Михаила Загуменного и Дмитрия Савельева

Фото: Леонид КАВАРДАКОВ

СПРАВКА «КП»

В пустыне Гоби находятся многочисленные местонахождения динозавров и млекопитающих Мезозоя. Например, хорошо известный посетителям музея детеныш Тарбозавра, найденный на местонахождении Нэмегэт. В Монголию постоянно организуют экспедиции многие известные ученые и научные учреждения разных стран, в том числе и Палеонтологический институт АН (РАН). Самые известные из них – это экспедиция американского палеонтолога Роя Чапмана Эндрюса (1922-1925, 1927-1930 гг.) и Монгольская Палеонтологическая Экспедиция (МПЭ) под руководством Ивана Антоновича Ефремова (1946, 1948-1949 гг).