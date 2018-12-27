Погода в Кирове: до Нового года будет холодно и снежно

СЕГОДНЯ 14:11 2018-12-27T14:51:58+03:00

Погода в ближайшие три дня будет не самой стабильной Фото: Евгения ГУСЕВА

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«Оттепель» временная. Уже завтра, 28 декабря 2018 года, наш регион накроет еще один южный циклон. Область будет находиться на его окраине, поэтому холода, к сожалению, будут только крепчать. Об этом сообщили кировские метеорологи-любители. По их словам, в субботу и воскресенье, если небо прояснится, то ночью температура может опуститься до -30 градусов.

Согласно сервису «Яндекс.Погода», в пятницу утром воздух на улице остынет до -8...-10 градусов. Днем похолодание усилится до -10...-13, а к вечеру столбик термометра достигнет отметки -14...-19 градусов. В этот день ожидается небольшой снегопад. Скорость ветра 28 декабря будет 1,2-2,2 метра в секунду.

В субботу, 29 декабря, похолодание продолжится. Утром оно достигнет уровня -18...-19 градусов, днем -17...-20 градусов, а к вечеру на улице будет -20...-21 градус. Как и в пятницу, возможен небольшой снегопад. Синоптики прогнозируют, что ветер не поднимется выше 2,2 метра в секунду.

В воскресенье, 30 декабря, кировчан ожидает резкая смена погоды. Если утром на улице температура будет до -20 градусов, то уже днем потеплеет до -12...-13 градусов, а к вечеру и вовсе до -10 градусов. Также прогнозируются небольшие снегопады и небольшое усиление ветра до 3,8 метра в секунду.

А вот в начале будущего года нашу область может «замести» снегами.