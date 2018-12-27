Мужчину из Нижнеивкино, избившего жену до смерти, осудили на семь лет

СЕГОДНЯ 13:37 2018-12-27T14:53:43+03:00

Муж сам вызвал «Скорую», когда понял, что 55-летняя жена умерла. Фото: СУ СКР по Кировской области

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Когда произошла ссора, супруги находились дома. Оба были в нетрезвом виде. 57-летнему мужу не понравилось, что его жена пьяна, и он стал делать ей замечания. А потом разозлился и несколько раз ударил ее по лицу, схватил за волосы и утащил в прихожую квартиры. Там он продолжил наносить побои.

- На мужчину завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть», - рассказали в СУ СК РФ по Кировской области. - В ходе следствия он признал свою вину. Однако суд приговорил мужчину к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Пока приговор не вступил в силу.