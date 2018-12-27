2018-12-27T14:22:27+03:00
Общество

Кировская колония за год выпустила продукции на 100 миллионов рублей

В ИК-11 работают почти все осужденные
Алена ЗАЙЦЕВА
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Фото: пресс-служба УФСИН по Кировской областиФото: пресс-служба УФСИН по Кировской области
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Колония строгого режима ИК-11 находится в Кирово-Чепецком районе. Это одно из самых успешных в экономическом плане учреждений системы исполнения наказаний. Только в этом году исправительное учреждение выпустило продукции на сумму свыше 100 миллионов рублей.

КАКОЕ ПРОИЗВОДСТВО РАБОТАЕТ

1. На производственном объекте колонии строгого режима успешно функционирует цех по производству муки и крупы. В ассортименте мука пшеничная 1 и 2 сорта, ржаная обдирная, крупы пшеничная, ячневая, перловая, горох.

2. Особая гордость колонии - обувная продукция. Цех оснащен современным оборудованием: прессы, станки, швейные машины, материалы. В ИК-11 шьют обувь только из качественной кожи. Подошву к обуви не просто приклеивают, дополнительно прошивают, что делает ее действительно прочной. 10 наименований обуви для личного состава уголовно-исполнительной системы и для осужденных. Мужская и женская, летняя и зимняя: берцы, сапоги, ботинки, полуботинки, тапочки. Расчетная производственная мощность оборудования составляет 200 пар в сутки, работа осуществляется в две смены. В текущем году учреждением выпущено 20 570 пар обуви для нужд территориальных органов ФСИН России. В планах руководства учреждения - расширение рынка сбыта и ассортимента.

3. Кроме того, в учреждении функционируют участки по пошиву изделий легкой промышленности. В колонии шьют спальные мешки, рабочие костюмы, рюкзаки, ледянки, тюбинги, чехлы для санок, краги, костюмы сварщика.

ВАЖНО

В учреждении к оплачиваемому труду привлечено около 400 осужденных. Благодаря открытию новых производственных участков и расширению объема выпускаемой продукции эта цифра будет неуклонно расти.

- Обеспечение осужденных трудом является одной из приоритетных задач, определенных Концепцией развития уголовно-исполнительной системы РФ до 2020 года. Работа дает возможность осужденным приобрести практический опыт на современном оборудовании и способствует успешной социально-трудовой адаптации осужденных к жизни после освобождения, - отметил начальник Центра трудовой адаптации ИК-11 УФСИН России по Кировской области Дмитрий Гагаринов.

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