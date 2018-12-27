30-летний кировчанин отобрал у школьников 300 рублей и чипсы

СЕГОДНЯ 12:51 2018-12-27T12:51:05+03:00

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В понедельник, 24 декабря, на улице Олега Кошевого в Кирове ограбили двоих школьников. ЧП произошло около 20.00 часов. Как рассказали росгвардейцам 13-летний подросток и его 12-летний приятель, неизвестный мужчина подошел к ним и силой отобрал деньги и еду. Они указали на кировчанина, который стоял неподалеку, у подъезда ближайшего дома.

- Патрульные сразу же задержали 30-летнего мужчину, - сообщили «Комсомолке» в управлении Росгвардии по Кировской области. - Как выяснилось, добычей грабителя стали 300 рублей и пакет чипсов. На место ЧП вызвали оперативников и сотрудников комиссии по делам несовершеннолетних. Похищенные деньги и еду у мужчины изъяли, вскоре его доставили в отдел полиции.

Недавно мы рассказывали о похожем происшествии. 18-летний кировчанин, угрожая прохожему топором, ограбил его. Добычей преступника стали 16 рублей.