2018-12-27T14:25:29+03:00
Дом. Семья

Кировчане спасают кота, сбитого машиной

Водитель оставил животное умирать на обочине
Алена ЗАЙЦЕВА
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Василий хоть и плохо ходит, но очень верит, что найдутся его хозяева и станут ему семьей. Фото: Екатерина ГЛУБОКОВСКИХВасилий хоть и плохо ходит, но очень верит, что найдутся его хозяева и станут ему семьей. Фото: Екатерина ГЛУБОКОВСКИХ
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- На самом деле Василий лукавит, - улыбается волонтер «Дари добро» Екатерина Глубоковских. - Он может ходить. За кормом он резво ковыляет, а по квартире иногда ленится ходить.

История Васи, как и многих уличных котов, до боли банальна - кто-то выпустил его погулять в городе. Кота сбила машина в Оричах. Водитель не стал заморачиваться судьбой сбитого животного и оставил на дороге. Умирающего, его нашли волонтеры. Принесли в клинику. Оказалось, что у кота травма позвоночника.

- Я сама ветеринар, - рассказала Екатерина Глубоковских. - И понимаю, что для того, чтобы принять решение об усыплении, нужны веские основания. Этот кот может жить! Правда, хозяевам нужно огромное терпение - ему нужны памперсы, потому что нарушены функции мочеполовых путей и терпеть, чтобы сходить в лоток, он не может. А еще он плохо ходит. Но это поправимо.

Сейчас Екатерина делает коту массаж спины и лап и верит, что у Василия есть шанс стать практически полноценным.

Спасали Васю всем городом - собирали деньги на лечение, корм, реабилитацию. Сейчас он живет у ветеринара дома. Но волонтеры надеются, что найдется хозяин и дом. И у сбитого и забытого Василия появится семья.

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