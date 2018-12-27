28-летняя кировчанка найдена мертвой в багажнике машины на окраине Перми

СЕГОДНЯ 10:55 2018-12-27T14:27:29+03:00

Девушка несколько лет прожила в Кирове и родила здесь двоих детей. Фото: соцсети

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В багажнике машины на окраине Перми найдено тело 28-летней Екатерины Ж. Девушка родилась и выросла в Пермском крае, однако вышла замуж за кировчанина и переехала в наш город. В браке родились двое детей, дочке сейчас 8 лет, сыну - 4 года. После развода с мужем Екатерина вернулась из Кирова обратно в Пермь.

Как сообщают наши коллеги из «КП» - Пермь», в родном городе девушка вновь вышла замуж. Ее новый супруг оказался уголовником и, по словам близких, избивал Екатерину. Она пропала 12 декабря, ее телефон был выключен. На все вопросы муж отвечал так, что они поссорились и Екатерина ушла из дома, ее местонахождение мужчине якобы не было известно.

Спустя 2 недели родственники все-таки забили тревогу, написали заявление в полицию и обратились к местным волонтерам-поисковикам. В ночь на четверг, 27 декабря, тело Екатерины было найдено в багажнике автомобиля, арендованного ее супругом. Машина находилась на автомобильной стоянке на окраине города. 29-летний мужчина уже задержан, вскоре его могут арестовать.

По предварительной версии, супруги поссорились и мужчина набросился на жену с кулаками. Екатерина скончалась от полученных травм.