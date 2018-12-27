Сахар и курица подорожали, зато вино стало дешевле

СЕГОДНЯ 10:21 2018-12-27T10:29:51+03:00

В антимонопольной службе рассказали, как изменились цены за год

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Цены на продукты неуклонно растут вверх. Виной тому бесконечный список причин: инфляция, стоимость топлива, пресловутые санкции и многое другое. Областные антимонопольщики представили данные Росстата, которые зафиксировали динамику изменения цен с декабря 2017 года по ноябрь 2018 года.

Оказалось, что больше всего подорожал сахар. Почти за год ценник поднялся на 41%.

Мясо курицы подорожало на 28%.

Лук стал дороже на 19%, а свекла - на 15%.

Подорожали и куриные яйца, рост цен на этот продукт в среднем составил 12%.

На 21% подорожали макароны

И на 14% ржано-пшеничный хлеб.

Зато на 39% подешевели макароны.

И на 16% снизилась стоимость яблок

На 11% - на картофель и виноград.

Перед праздниками подешевело на 7% подешевело вино крепостью до 14%.

Заметим, что в отчет УФАС не вошли данные за декабрь, когда яйца подорожали почти в два раза.