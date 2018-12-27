2018-12-27T10:18:15+03:00
Происшествия

Подростков из Лебяжья осудили за кражу у пенсионерки 460 тысяч рублей

Молодые люди дважды наведывались к старушке за деньгами
Евгений ДЕМИХОВ
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Подростков отправят в воспитательную колониюПодростков отправят в воспитательную колониюФото: Тимур ХАНОВ
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На 15 и 17-летних юношей из Лебяжского района в августе 2018 года завели уголовное дело по статье «Грабеж группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, с причинением ущерба в крупном размере». Молодые люди дважды залазили в дом одной знакомой пенсионерки. В первый раз они утащили 300 тысяч рублей, а во второй - 160 тысяч.

- Суд признал 15-летнего юношу виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде одного года и девяти месяцев лишения свободы, - рассказали в прокуратуре по Кировской области. - Второго подростка осудили на три года. Его еще обвиняли по другому делу за угон автомобиля.

Оба молодых человека отправятся в воспитательную колонию.

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