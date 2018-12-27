Угонщики кировских автомобилей задержаны в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 10:16 2018-12-27T10:16:15+03:00

Только в Кирове мошенники заработали 800 тысяч рублей. Фото: 3652.ru

Каждому из мужчин грозит до 6 лет тюрьмы

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В 2018 году в Кирове, Казани, Ижевске, Нижнем Новгороде и Набережных Челнах пропадали автомобили. Машины по схожей схеме похищали у компаний, предоставляющих автомобили напрокат. Кировским полицейским во время командировки в Нижегородскую область удалось задержать преступников - 40-летнего местного жителя и его 24-летнего приятеля.

- Один из преступников брал машины в аренду и передавал их своему подельнику, - сообщает пресс-служба УМВД России по Кировской области. - Тот продавал автомобили на запчасти, а вырученные деньги передавались 34-летнему жителю Нижнего Новгорода, организатору преступлений. Его задержали и поместили под стражу в Москве.

Отметим, что в самом городе Кирове преступники похитили автомобилей на 1,4 миллиона рублей. Сами они при этом заработали около 800 тысяч рублей.

Уголовное дело заведено по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере». Мужчинам грозит до 6 лет лишения свободы.