Магазин в Кирове продавал 10 килограммов опасной колбасы, свинины и мантов

СЕГОДНЯ 09:26 2018-12-27T09:26:24+03:00

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На днях в Кирове проверили работу продуктового магазина. Специалисты нашли немало ветеринарных нарушений. Так, в помещениях магазина обнаружили 1,28 килограмма мантов, 3,9 килограмма колбасы и колбасных изделий и 4,2 килограмма охлажденной свинины - все эти продукты не имели документов, подтверждающих безопасность. Качество мясных изделий никак нельзя было проверить.

- В итоге против владельца магазина завели административный протокол, - сообщает управление Россельхознадзора по Кировской области. - Мужчину оштрафовали на 3 500 рублей. Вся небезопасная продукция будет уничтожена.

Напомним, ранее в свином фарше из Яранска нашли бактерии возбудителя листериоза - заболевания, смертельно опасного для человека. Директора предприятия оштрафовали на 100 тысяч рублей.