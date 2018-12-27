23-летний кировчанин обматерил пристава и получил срок

СЕГОДНЯ 09:04 2018-12-27T09:04:31+03:00

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В сентябре 2018 года в Ленинском районном суде произошел конфликт между приставом и 23-летним местным жителем. Молодой человек должен был стать участником одного из судебных заседаний - на входе в здание судебный пристав должен был осмотреть его самого и одежду. Однако 23-летнему кировчанину это не понравилось и он публично обругал матом пристава.

- Дело завели по ст. 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти», - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе УФССП по Кировской области. - Суд признал его виновным и приговорил к 1 году и 1 месяцу лишения свободы. Молодой человек отправится в колонию общего режима.

Минувшим летом мы рассказывали о подобном ЧП, произошедшем в Вятских Полянах. Местный житель, должник по алиментам, напал на судебного пристава, который пришел к нему домой. Против мужчины составили административные протоколы.