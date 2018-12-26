Илья Шульгин: «С 1 января мусорного коллапса в Кирове не будет»

СЕГОДНЯ 19:09 2018-12-26T19:09:06+03:00

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Горы отходов, разбросанные пакеты с мусором, тучи птиц окружающие контейнерные площадки - типичный пейзаж, который наблюдают кировчане в своих дворах. А впереди нас ждет мусорная реформа. Грядущие перемены никому не добавляют оптимизма - никто не верит, что ситуацию можно исправить в лучшую сторону. Однако глава администрации Илья Шульгин уверен, что в новом году все изменится, и в городе воцарится порядок.

- Уверен, что в любом случае, вопрос будет решен, - говорит Илья Вячеславович. - Тот порядок, который начнет действовать с 1 января, определенным образом дисциплинирует всех участников процесса. Сегодня мы вынуждены «бодаться» с управляющими компаниями, которые из каких-то мошеннических побуждений не заключают договоры с транспортными компаниями по вывозу мусора. В итоге стихийные свалки мы ликвидируем за муниципальный счет. С нового года ситуация изменится, и разговоров про мусорный коллапс больше не будет.