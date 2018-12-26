2018-12-26T18:26:45+03:00
Общество

Сезон «Оливье» открыт: в Кирове стоимость десятка яиц доходит до 90 рублей

«Комсомолка» разбиралась в причинах резкого подорожания
Мария ПЕТРОВА
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Яйца сильно выросли в ценеЯйца сильно выросли в ценеФото: Мария АНАНОВА
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Пока народ готовится к новогодним праздникам, торговые сети и производители стараются заработать на желании кировчан собрать богатый стол для гостей и родственников. Так, за последние две недели цены на такой необходимый продукт, как яйца, которые, как правило, идут на салаты, закуски, первые блюда, выпечку, стали расти в геометрической прогрессии: от 70 до 90 рублей. Хотя в начале декабря средний ценник составлял около 50 рублей.

За разъяснениями мы обратились к антимонопольщикам.

Действительно, мы зафиксировали рост цен на данную категорию товаров, - отметила , заместитель руководителя управления УФАС по Кировской области, начальник отдела товарных рынков и естественных монополий Ирина Мищихина.- Это связано с повышенным спросом и имеет сезонный характер.

В тоже время в УФАСе добавили, что яйца относятся к категории социально-значимых продуктов, в случае, если астрономические расценки продержатся в течение 30 дней, то правительство может установить свою цену, которая будет действовать в течение 90 дней.

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