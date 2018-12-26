В новогодние праздники в регионе будут работать аварийные бригады

СЕГОДНЯ 16:28 2018-12-26T16:28:57+03:00

Топлива в районах должно хватить для бесперебойной подачи тепла

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Отопительный сезон в Кировской области подошел к главному испытанию - новогодним праздникам. В ближайшие две недели возможны непредсказуемые погодные условия и нарушения в работе коммунальных структур. Для того, чтобы в регионе не случилось ЧС, в каждом муниципалитете назначат дежурства: ответственные лица проследят за работой объектов ЖКХ.

- Обо всех крупных авариях работники будут сообщать в единую диспетчерскую службу, - сообщает пресс-служба правительства Кировской области. - Топлива в районных котельных достаточно для того, чтобы подавать тепло в жилые дома. Минэнергетики и ЖКХ региона следит за ситуацией.

Напомним, из-за снегопадов и ухудшения погоды обстановка на дорогах региона остается сложной. В Госавтоинспекции кировчанам советуют быть внимательными на дорогах.