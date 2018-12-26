Несуществующие запчасти для машины обошлись кировчанке в 4 700 рублей
В Кирове зафиксирован очередной случай дистанционного мошенничества. На этот раз жертвой стала жительница Нововятского района. Женщина искала запчасти для своей машины и нашла интернет-сайт с низкими ценами. Вскоре неизвестный - якобы, менеджер компании, ответил на ее заявку. По телефону мошенник сообщил, что ему необходима предоплата: сразу после этого мужчина обещал выслать запчасти с доставкой.
- Кировчанка перевела мошеннику 4 700 рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Кировской области. - После этого женщина несколько дней ждала свой заказ. Когда она поняла, что стала жертвой мошенников, сразу обратилась в полицию. Преступника уже разыскивают.
Напомним, в Кирове орудует и мошенник под видом Деда Мороза. На днях 27-летняя женщина перевела ему 3 800 рублей - предоплату за услуги. После этого неизвестный перестал выходить на связь.