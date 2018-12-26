2018-12-26T14:51:53+03:00
Туризм

У старинных зданий и церквей региона установят таблички с QR-кодами

Всего планируют промаркировать 44 объекта
Александр ЧАРУШИН
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Фото: пресс-служба правительства Кировской областиФото: пресс-служба правительства Кировской области
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До конца 2018 года достопримечательности в Кирове и районах Кировской области получат таблички с QR-кодами. Напомним, благодаря этой технологии можно получить всю необходимую информацию об объекте - церкви, памятнике или старинном здании. Для этого кировчанам будет достаточно мобильного телефона с выходом в интернет.

- В общей сложности будет установлено 44 таких таблички, - сообщает правительство Кировской области. - В самом Кирове таблички с QR-кодами вводятся с 2015 года. На сегодня в регионе промаркировано 58 различных объектов туризма.

В проекте уже участвуют 11 районов Кировской области, вскоре их число значительно увеличится. Таблички с QR-кодами достопримечательностей призваны повысить интерес туристов и облегчить их навигацию.

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