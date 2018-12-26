В Кирове изъяли более 7,5 тысяч литров поддельного алкоголя
А в ноябре 2018 года и вовсе раскрыли банду, которая незаконно торговала спиртом в канистрах. У них изъяли 17 тысяч литров суррогата на 850 тысяч рублей.
За год нашли 7,5 тысяч литров незаконного алкоголя еще у 890 продавцов. Его тоже изъяли.
- За 11 месяцев этого года заведено 39 уголовных дел в данной сфере, - поделились статистикой в УМВД по Кировской области. - Большая часть из них - торговля спиртосодержащими жидкостями, которые не соответствуют требованиям безопасности. В каждом случае алкоголь продавался «с рук», в жидкостях обнаружены опасные для жизни вещества.
Полиция раскрыла 83 случая продажи спиртного несовершеннолетним.
Силовики рассказали, как можно определить некачественный алкоголь по бутылке:
1. Штрих-код легко стирается.
2. Надписи напечатаны нечетко, края размыты.
3. Отсутствие люминисцирующих волокон.
4. Имитация голограммы или нечеткий узор.
5. Спиртное протекает, если бутылку перевернуть.