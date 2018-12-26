2018-12-26T15:26:20+03:00
Общество

В Кирове изъяли более 7,5 тысяч литров поддельного алкоголя

Одних только административных дел завели 890
Евгений ДЕМИХОВ
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В полиции предупредили: нужно внимательно смотреть на бутылку перед тем, как купить ее. Фото: УМВД по Кировской областиВ полиции предупредили: нужно внимательно смотреть на бутылку перед тем, как купить ее. Фото: УМВД по Кировской области
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А в ноябре 2018 года и вовсе раскрыли банду, которая незаконно торговала спиртом в канистрах. У них изъяли 17 тысяч литров суррогата на 850 тысяч рублей.

За год нашли 7,5 тысяч литров незаконного алкоголя еще у 890 продавцов. Его тоже изъяли.

- За 11 месяцев этого года заведено 39 уголовных дел в данной сфере, - поделились статистикой в УМВД по Кировской области. - Большая часть из них - торговля спиртосодержащими жидкостями, которые не соответствуют требованиям безопасности. В каждом случае алкоголь продавался «с рук», в жидкостях обнаружены опасные для жизни вещества.

Полиция раскрыла 83 случая продажи спиртного несовершеннолетним.

Силовики рассказали, как можно определить некачественный алкоголь по бутылке:

1. Штрих-код легко стирается.

2. Надписи напечатаны нечетко, края размыты.

3. Отсутствие люминисцирующих волокон.

4. Имитация голограммы или нечеткий узор.

5. Спиртное протекает, если бутылку перевернуть.

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