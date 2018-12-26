2018-12-26T17:11:16+03:00
Происшествия

В Кирове уголовник выпил, украл телефон и вернулся в тюрьму

Мужчина вытащил гаджет из одежды потерпевшего
Александр ЧАРУШИН
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Фото: smoldaily.ruФото: smoldaily.ru
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Утром 9 июня 2018 года у посетителя кафе на ул. Маршала Конева украли мобильный телефон. Как выяснилось, преступление совершил 37-летний ранее судимый кировчанин. Он заметил в кармане потерпевшего дорогой гаджет и незаметно вытащил его из одежды. Телефон, к слову, стоил 40 тысяч рублей.

- Уголовное дело завели по п. «в» и «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража из одежды с причинением значительного ущерба», - рассказали в пресс-службе прокуратуры по Кировской области. - Ранее 37-летний мужчина уже был судим за кражи и грабеж, поэтому новое преступление было признано рецидивом. Суд приговорил его к 1 году и 8 месяцам колонии строгого режима.

Похожее ЧП недавно произошло и в баре на улице Красина. Мужчине, похитившему телефон за 27 тысяч рублей, грозит до 5 лет лишения свободы.

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