2018-12-26T15:39:19+03:00
Происшествия

В аварии с фурой на трассе «Вятка» погибла супружеская пара

За рулем «четырнадцатой» находилась 30-летняя женщина
Александр ЧАРУШИН
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Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской областиФото: УГИБДД УМВД России по Кировской области
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Во вторник, 25 декабря, на трассе «Вятка» столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Авария случилась в 18.55 часов в Яранском районе. 30-летняя женщина-водитель «четырнадцатой» разворачивала автомобиль от обочины и не успела уйти от столкновения с попутным грузовиком марки «МАН». Весит грузовая махина порядка 40 тонн. От удара отечественную легковушку просто смяло.

- В салоне «четырнадцатой» также находился 35-летний супруг женщины-водителя, - сообщили в УГИБДД УМВД России по Кировской области. - Они погибли на месте аварии. Водитель грузовика серьезных травм не получил. Автоинспекторы выяснят все детали этого ЧП.

В тот же вечер в Котельниче ИЖ на полном ходу врезался в электрический столб. При столкновении погибли 29-летний мужчина и 31-летняя женщина.

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