2018-12-26T11:52:14+03:00
Общество

В Кировской области появятся 7 ледовых переправ

Первую из них оборудуют уже в начале января
Александр ЧАРУШИН
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Кировской областиФото: пресс-служба ГУ МЧС России по Кировской области
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В регионе готовят ледовые переправы через реку Вятку. Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС России по Кировской области, всего планируется создать 7 таких переправ. Если погодные условия останутся благоприятными, первую из них откроют уже 8-9 января в селе Гоньба Малмыжского района.

- Толщина льда в Гоньбе уже составила 20-25 сантиметров, - сообщили в ведомстве. - Сейчас лед намораживают дополнительными силами. Если толщина покрова составит 35-40 сантиметров, грузоподъемность ледовой переправы достигнет практически 8 тонн.

Вскоре после Гоньбы переправы должны появиться в Лебяжье, селе Сорвижи Арбажского района и деревне Тюм-Тюм Уржумского района. Еще три переправы оборудуют в Котельничском районе: одну в самом Котельниче, одну - в Мухе и одну в Вишкиле.

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