2018-12-26T11:25:59+03:00
Общество

Прогноз погоды на новогоднюю ночь в Кирове: будет снежно и ветренно

Температура воздуха окажется комфортной для прогулок
Анна КРЮКОВА
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В Новый год в Кирове будет тепло, но снежно. Фото: admkirov.ruВ Новый год в Кирове будет тепло, но снежно. Фото: admkirov.ru
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По информации группы «Любительская метеорология в Кирове», в новогоднюю ночь наша область окажется под влиянием североатлантического циклона. Это принесет в наш город снегопады и усиление ветра.

В понедельник ночью, 31 декабря, ожидается -15…-20 градусов. Пройдет кратковременный снег. Днем станет теплее до -11.

Ночь вторника, 1 января, порадует жителей города комфортной для прогулок температурой. Ожидается -8…-13 градусов. Возможен кратковременный снег и метель. Днем столбик термометра покажет -7…-12 градусов.

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