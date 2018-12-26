Прогноз погоды на новогоднюю ночь в Кирове: будет снежно и ветренно

СЕГОДНЯ 11:25 2018-12-26T11:25:59+03:00

В Новый год в Кирове будет тепло, но снежно. Фото: admkirov.ru

Изменить размер текста: A A

По информации группы «Любительская метеорология в Кирове», в новогоднюю ночь наша область окажется под влиянием североатлантического циклона. Это принесет в наш город снегопады и усиление ветра.

В понедельник ночью, 31 декабря, ожидается -15…-20 градусов. Пройдет кратковременный снег. Днем станет теплее до -11.

Ночь вторника, 1 января, порадует жителей города комфортной для прогулок температурой. Ожидается -8…-13 градусов. Возможен кратковременный снег и метель. Днем столбик термометра покажет -7…-12 градусов.