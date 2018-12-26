2018-12-26T11:23:10+03:00
Происшествия

В Кирове полиция ищет вора-альфонса: мужчина может скрываться на пилорамах

Из квартир потерпевших пропадали деньги и ценные вещи
Александр ЧАРУШИН
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Фото: пресс-служба УМВД России по Кировской областиФото: пресс-служба УМВД России по Кировской области
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В Кирове разыскивают 28-летнего местного жителя. Андрей Макаров подозревается в серии краж: по версии полиции, мужчина знакомился с девушками в социальных сетях, приезжал к ним в гости и проводил там несколько дней. После его ухода у потерпевших пропадали деньги и ценные вещи.

- Мужчину подозревают в преступлениях по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Кировской области. - На данный момент его местонахождение не установлено. Кировчанин может работать и жить на пилорамах.

8 (8332) 31-24-45, 8-922-661-95-86 или 02 - сообщите в полицию любые данные об этом мужчине.

Напомним, в Кировской области завершились поиски пропавшей 40-летней женщины. Как выяснилось, ее убил, а затем закопал знакомый.

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