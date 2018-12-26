Нападение на интернет-кафе: кировчанин с пистолетом связал сотрудницу и забрал деньги
Потерпевшая 21-летняя девушка сообщила полиции, что около двух часов ночи 20 декабря в здание вошел неизвестный ей мужчина. Он достал предмет, похожий на пистолет и стал им угрожать сотруднице кафе. Потом мужчина связал ее, а сам пошел по помещениям. В одном он нашел 13 тысяч рублей. Подозреваемый схватил деньги и скрылся.
- Спустя несколько дней розысков 38-летнего мужчину нашли, - рассказали в УМВД по Кировской области. - Сотрудники полиции при поддержке бойцов СОБР задержали подозреваемого. При себе у него был нож. Сейчас мужчина находится под стражей. На него завели уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Максимальное наказание, предусмотренное за совершение подобных преступлений, составляет десять лет.
Кировчанин с пистолетом ограбил интернет-кафе.Видео: УМВД по Кировской области
Сам подозреваемый рассказал, что у него уже есть три судимости. На свободе он уже почти три года - освободился в конце 2015 года.
Кстати, полиция нашла оружие, внешне напоминающее пистолет Макарова, его отправили на экспертизу.