2018-12-26T10:58:16+03:00
Происшествия

В Котельниче «ИЖ» влетел в электрический столб: двое погибших

Травмы мужчины и женщины были несовместимы с жизнью
Александр ЧАРУШИН
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Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской областиФото: УГИБДД УМВД России по Кировской области
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Вчера, 25 декабря, в Котельниче произошло смертельное ДТП. Авария случилась в 20.50 часов у дома на ул. Советской, 7. По предварительной информации, 29-летний водитель машины «ИЖ» не смог справиться с управлением и на полном ходу врезался в электрический столб.

- 29-летний мужчина от полученных травм погиб на месте аварии, - рассказали в УГИБДД УМВД России по Кировской области. - Его 31-летняя пассажирка также получила травмы, несовместимые с жизнью. Все обстоятельства этого ДТП уточняются.

В регионе за сутки в трех авариях погибли пять человек. Автоинспекторы напоминают об опасности пьяного вождения, а также об ухудшении погодных условий и обстановки на дорогах.

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