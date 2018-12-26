В Котельниче «ИЖ» влетел в электрический столб: двое погибших

СЕГОДНЯ 10:58 2018-12-26T10:58:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера, 25 декабря, в Котельниче произошло смертельное ДТП. Авария случилась в 20.50 часов у дома на ул. Советской, 7. По предварительной информации, 29-летний водитель машины «ИЖ» не смог справиться с управлением и на полном ходу врезался в электрический столб.

- 29-летний мужчина от полученных травм погиб на месте аварии, - рассказали в УГИБДД УМВД России по Кировской области. - Его 31-летняя пассажирка также получила травмы, несовместимые с жизнью. Все обстоятельства этого ДТП уточняются.

В регионе за сутки в трех авариях погибли пять человек. Автоинспекторы напоминают об опасности пьяного вождения, а также об ухудшении погодных условий и обстановки на дорогах.