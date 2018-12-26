2018-12-26T11:36:42+03:00
Происшествия

Житель Нолинска напивался и избивал своего 5-летнего сына

Мужчина получил условный срок
Александр ЧАРУШИН
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Родителю не нравилось поведение маленького мальчикаРодителю не нравилось поведение маленького мальчикаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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40-летний житель деревни Малыши Нолинского района попал под суд за истязания своего ребенка. Установлено, что летом и осенью 2018 года мужчина регулярно выпивал и начинал «воспитывать» 5-летнего сына: родитель был недоволен его поведением, поэтому бил его руками и ногами.

- Уголовное дело завели по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ «Истязание малолетнего», - сообщает СУ СК России по Кировской области. - Суд признал мужчину виновным. Его приговорили к трем годам колонии условно с полутора годами испытательного срока.

Мы уже рассказывали о подобном случае, произошедшем в Зуевском районе. 31-летний мужчина получил пять лет колонии за то, что регулярно избивал своего маленького сына и морил его голодом.

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