Житель Нолинска напивался и избивал своего 5-летнего сына

СЕГОДНЯ 10:43 2018-12-26T11:36:42+03:00

Изменить размер текста: A A

40-летний житель деревни Малыши Нолинского района попал под суд за истязания своего ребенка. Установлено, что летом и осенью 2018 года мужчина регулярно выпивал и начинал «воспитывать» 5-летнего сына: родитель был недоволен его поведением, поэтому бил его руками и ногами.

- Уголовное дело завели по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ «Истязание малолетнего», - сообщает СУ СК России по Кировской области. - Суд признал мужчину виновным. Его приговорили к трем годам колонии условно с полутора годами испытательного срока.

Мы уже рассказывали о подобном случае, произошедшем в Зуевском районе. 31-летний мужчина получил пять лет колонии за то, что регулярно избивал своего маленького сына и морил его голодом.