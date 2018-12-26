2018-12-26T10:34:18+03:00
Спорт

«Родина» уступила «Строителю» на домашнем льду

Первый тайм прошел в равной борьбе
Александр ЧАРУШИН
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Фото: vk.com/stroitelsyktyvkarФото: vk.com/stroitelsyktyvkar
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Вчера, 25 декабря, кировская «Родина» провела 13-й матч в рамках Чемпионата России по хоккею с мячом. На домашнем льду кировчане принимали гостей - хоккейный клуб «Строитель» из Сыктывкара.

Первые 40 минут встречи прошли в упорной борьбе. Артем Катаев, вратарь «Родины», несколько раз спасал ворота, однако и сами кировчане неоднократно атаковали и имели шансы на то, чтобы открыть счет.

На 41-ой минуте игры «Строитель» забил первый мяч. Две минуты спустя «Родина» ответила точным ударом Вячеслава Нелюбина. Тайм закончился при равном счете 1:1. Но практически сразу после перерыва сыктывкарские хоккеисты вновь вышли вперед благодаря точному 12-метровому броску. На 62-ой минуте их преимущество выросло до двух мячей, а под занавес матча был забит еще один гол.

Игра закончилась со счетом 1:4 не в пользу кировчан. Следующий матч «Родины» состоится уже в пятницу, 28 декабря. Соперником наших хоккеистов станут игроки «Зоркого» из Красногорска.

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