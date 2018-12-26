2018-12-26T10:10:28+03:00
Общество

Дед Мороз - полицейский проводил кировских школьников на Общероссийскую новогоднюю елку

Учащимся вручили специальные световозвращательные звезды
Елизавета Захарова
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Фото: УГИБДД по Кировской областиФото: УГИБДД по Кировской области
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Двадцать три кировских школьника отправились на Кремлевскую елку в Москву. В добрый путь учащихся отправил Дед Мороз в погонах: сотрудник госавтоинспекции в костюме зимнего волшебника провел инструктаж и вручил детям световозвращатели.

Фото: УГИБДД по Кировской области

Фото: УГИБДД по Кировской области

Полицейский Дед Мороз провел для ребят инструктаж по правилам безопасности дорожного движения и вручил световозвращающие элементы, которые крепятся на верхнюю одежду,сумки, головные уборы. - подчеркнули в ГИБДД. - Мы настоятельно рекомендуем детям не пренебрегать такой элементарной мерой предосторожности.

Фото: УГИБДД по Кировской области

Фото: УГИБДД по Кировской области

Также у этих элементов есть и еще одно практическое преимущество: кировских школьников можно будет отличить от других гостей кремля благодаря форме данных элементов - они вырезаны в виде звезд.

А главной же целью всего мероприятия стало информирование большего числа пассажиров о правилах поведения на дорогах при неблагоприятных погодных условиях и в темное время суток.

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